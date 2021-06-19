Mehmet Faraç: Herkes mi, ‘harekete geçersek Peker bizi de hedefine koyar’ diye endişe ediyor?

Sosyal medyada özellikle iktidara yönelik en küçük eleştiri yapanların gece yarıları gözaltına alındığı bir ülkede, devlet ve iktidar bir suç örgütü liderinin anlattığı rezaletleri dizi film entrikaları gibi izliyorsa, perde gerisinde büyük kuşkular da belirir…

Bu ülkede yargı, güvenlik, bürokrasi adına hareket eden, yetkilendirilmiş binlerce insan Peker’in anlattığı olaylarla bağlantısı var diye mi, bu kadar utanç verici biçimde susabiliyor?..

Yani devletin içindeki herkes mi, ‘harekete geçersek Peker bizi de hedefine koyar’ diye endişe ediyor?..

Türkiye gibi büyük bir ülkenin yargısı, bürokrasisi ve güvenlik teşkilatının böyle bir aymazlık, korkaklık, gaflet ve ihanet içerisine gireceğini düşünmek bile istemiyoruz…

Mehmet Faraç’ın yazısı