Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin sorunu üçlü savunma değil

Fenerbahçe’nin 11 haftada 11 farklı kadroyla seçtiği baskı/direkt oyun yöntemi ligin başında işe yaradı. Özellikle 0- 0’da ve skor avantajı varken. Ama özellikle 0-1’de eğer savunma 3’lüsü önde rakibi kapayıp çıkışları engelleyip, akın yenileme konusunda bir avantaj sağlayamıyorsa çok riskli sonuçlar doğuruyor. (…)
Fenerbahçe’nin sorunu 3’lü savunma değil. Baskı/direkt oyunu orta sahasının tamamlamakta zorluk çekmesi. Rotasyon sakatlık vs. sebebiyle form tutamama… Bu stratejiyi 4’lüyle de oynasanız sorun aynı sorun.