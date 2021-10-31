Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin sorunu üçlü savunma değil

Fenerbahçe’nin 11 haftada 11 farklı kadroyla seçtiği baskı/direkt oyun yöntemi ligin başında işe yaradı. Özellikle 0- 0’da ve skor avantajı varken. Ama özellikle 0-1’de eğer savunma 3’lüsü önde rakibi kapayıp çıkışları engelleyip, akın yenileme konusunda bir avantaj sağlayamıyorsa çok riskli sonuçlar doğuruyor. (…)

Fenerbahçe’nin sorunu 3’lü savunma değil. Baskı/direkt oyunu orta sahasının tamamlamakta zorluk çekmesi. Rotasyon sakatlık vs. sebebiyle form tutamama… Bu stratejiyi 4’lüyle de oynasanız sorun aynı sorun.


Mehmet Demirkol’un yazısı

SON HABERLER

9 soruda: İklim krizi ve COP zirvesi

Bu yıl düzenlenecek olan COP26 zirvesi 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow’da gerçekleşecek. Zirve tarafların aksi bir karar belirtmediği sürece her yıl gerçekleşir. Ancak 2020’de COVİD-19 pandemisi nedeniyle COP26 gerçekleşememiş ve 2021’e ertelenmişti.

Muhterem muhalefet, insan gibi yaşamak istiyoruz, mesele bu!

Ben, insan gibi yaşamak istiyorum, hükümet sistemi tercihleri ise o insan gibi yaşam için gerekli koşulların inşasına yardım edeceği ölçüde önemli, benim için, herkes için. Gerisi laf, bir ömür dinledik zaten, çok da sıkıldık!