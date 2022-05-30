Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına aday

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Nihat Özdemir’den boşalan koltuğa kimin oturacağı 16 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda belli olacak.

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AA’ya konuşan Büyükekşi, futbol ailesinin paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını belirtti. Kulüpler Birliği Vakfı’nın demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi şunları söyledi.

“Görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadroyla birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeliyle yola çıkıyoruz.”

Ne olmuştu?

TFF, Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da aralarında bulunduğu hakem ve gözlemcileri Süper Lig’in 28’inci haftası tamamlandıktan sonra, mart başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Tahkim Kurulu, 26 Mart’ta, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozmuştu.

Hakem ve gözlemcilerin ‘kazanması‘nın ardından 30 Mart’ta, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, 4 Nisan’da da TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etmişti. Bunun üzerine 16 Haziran’da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

Özdemir’in görev süresi 2023’te sona erecekti.