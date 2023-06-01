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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas. (Twitter)

81 yaşındaki Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Şişli’de özel bir hastanede tedavi görüyordu.


Barlas’ın yaşamını yitirdiğini gazetesi Sabah, ‘acı kaybımız’ diyerek duyurdu.

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