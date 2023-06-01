Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Şişli’de özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Barlas’ın yaşamını yitirdiğini gazetesi Sabah, ‘acı kaybımız’ diyerek duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti.
81 yaşındaki Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Şişli’de özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Barlas’ın yaşamını yitirdiğini gazetesi Sabah, ‘acı kaybımız’ diyerek duyurdu.
Konya’nın Çumra ilçesinde yaşlı çift, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti.
Seçimlerin tamamlanmasından sonra kurda yukarı yönlü hareket hızlanırken, otomobil markaları da yüzde 9’a varan zam oranlarını açıkladı.
Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki gençlerin sadece yüzde 17,3’ü mutlu ve yüzde 63’ü, imkan olsa başka ülkede yaşamak istiyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Şirin Payzın ve Halk TV’ye açtığı 150 bin liralık tazminat davası reddedildi.