Necdet Uğur’un bir aralar takılmak için söylediği ‘sivil toplumu devlet eliyle kuralım’ önerisi, mizahi içeriğine rağmen Nevruz kutlamalarında gerçekleşti gibi…

Devlet toplumuna güvenmediği için, bayramını da rahat kutlamasına olanak vermiyordu.

Nevruz çok yakın zamana kadar her seferinde beraberinde kan ve gözyaşı getiriyordu.

Devletimiz baktı ki olacak gibi değil, bu kez Nevruz Bayramı’nı Kürt kökenli vatandaşlarının elinden alabilmek için hem ‘resmileştirdi’, hem de ‘Türkleştirdi’.

Hatta Refahlı Kültür Bakanı, ‘sarı, kırmızı ve yeşil’ renklerin Uygur Türklerine ait olduğunu da söyledi…

Böylece Nevruz devletin üst düzey yöneticilerinin ve bürokratlarının öncülük ettiği bir kutlamaya dönüştü.

Toplumun elindeki bir bayram daha devletin safına katıldı.

Mehmet Altan’ın yazısı