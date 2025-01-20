Mehmet Altan: Hukukun ihlali en büyük terördür

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Önceki gün avukatlığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve siyasi hayatı boyunca “hukuk devletini” aramaya devam eden Tanrıkulu’nu yeniden Cumartesi Anneleri’nin yanında görünce Türkiye’nin yakın dönemini bir daha anımsadım.

İlginç olanı siyasal iktidar, böyle bir hukuki zemin üzerinde Kürt Sorununu çözerek “iç cepheyi tahkim etmekten” söz ediyor.

Merak ediyorum, Anayasayı yok sayarak, AYM ve AİHM Kararlarını uygulamayarak, hukuku boğmaya devam eden yargı üyelerini ödüllendirerek bu ne kadar mümkün?

“Terörsüz Türkiye” var olacak ise bu ancak hukukun uygulanması ile mümkün olacak.

Çünkü hukukun ihlali en büyük terördür.

“İç cepheyi tahkim etmek” ancak hukuk terörünü bitirmekle gerçekleşebilir diye düşünüyorum.

Bu ülkedeki bütün sorunları yaratan hukuksuzluktur, bir şeyi çözmek istiyorsanız önce bu sorunu çözmelisiniz bence.

Mehmet Altan’ın yazısı