Mehmet Altan: ‘Devlet aklı’ denince herkesin susması mı gerekiyor?

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Kim adına, hangi yetkiyle konuştuğu belli olmayan atanmış bir memur, olup bitenin “PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması” gerektiğini söylüyor.

Söyledikleri öncelikle AKP içinde deprem yaratınca, söylediklerinde düzeltme yapıyor.

Cümleye “karşı” kelimesi ilave ederek söylediklerinin anlamını değiştiriyor:

“PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine karşı geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.”

Öz güven ve yeterlilik olmadığı için değeri tahşiş edilerek her daim telaffuz edilen bir “devlet aklı” lafı var ya… O akıl, kimin aklı acaba?

O aklın temsilcisi bu atanmış memur mu?

“Devlet aklı” denince herkesin susması mı gerekiyor?

Daha ilk tepkide derhal anlamı değiştirilen bu “akıl” çok güvenilir bir akıl mı?

Mehmet Altan’ın yazısı