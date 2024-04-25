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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Yılmaz’ın ailesi ölüm nedenini duyurdu: Kalp Krizi

Eski bakan ve Trabzonspor başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: TRT Haber

Eski Bakan dün evinde ölü bulunmuştu. 1991-1995 arasında milletvekilliği yapan Yılmaz, iki dönem spor bakanlığı da yapmıştı.


Ailesi Mehmet Ali Yılmaz’ın İstanbul Beşiktaş’taki evinde dinlenirken kalp krizi geçirdiğini duyurdu:

“En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.”

Yılmaz’ın cenazesi, 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecek.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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