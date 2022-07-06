Mehmet Açar: NBA kadar sokak basketboluna da güzelleme yapan bir film ‘Hustle’…

‘Hustle’a en iyi spor filmleri listemin ilk 20’si arasında yer bulamayabilirim belki; ama basketbol filmleri söz konusu olduğunda, uzun yıllar boyunca ilk 10’umda olacağını düşünüyorum. Belgeselleri bir yana koyarsak, ‘Hustle’ hayatımda seyrettiğim en güzel basketbol filmleri arasındaki yerini şimdiden almış durumda…

Ayrıca filmi seyrederken NBA ve ABD sokaklarındaki basketbol tutkusunu birbirinden ayırmanın pek mümkün olmadığını hissediyoruz. Filmin ana karakteri Stanley Sugerman’in (Adam Sandler) genç yetenek Bo Cruz’u (Juancho Hernangómez) İspanya sokaklarında keşfettiğini de unutmayalım. En az NBA kadar sokak basketboluna da güzelleme yapan bir film ‘Hustle’…

Mehmet Açar’ın yazısı