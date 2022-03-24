MediaWise, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Meta Türkiye’de ‘teyit’ için kolları sıvadı

MediaWise, küresel dezenformasyona karşı dijital medya okuryazarlığı programını Brezilya, İspanya ve Fransa’dan sonra Türkiye’de de hayata geçirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ve Meta’nın da desteğiyle başlayan programda amaç ‘insanlara teyit mekanizmasını’ öğretmek.

‘#acabadoğrumu’ etiketiyle açılan MediaWise, doğrulama platformları Teyit ve Doğruluk Payı’nın da katkılarıyla katılımcılara çevrimiçi içerikleri bilinçli bir şekilde değerlendirme ve tüketme, asılsız bilgi yayılımının oluşturacağı tehditler, doğrulama teknikleri ve algoritmalar üzerine çeşitli eğitimler verecek.

WhatsApp üzerinden verilecek eğitimler 10 sürecek.

Fotoğraf: Diken

Eğitimlerin gönüllü program elçisi gazeteci İsmail Küçükkaya oldu ve video eğitimlerinin çekimlerinde yer aldı.

Program kapsamında, internet ve sosyal medyadaki komplo teorilerinin, dolandırıcılığın, aldatıcı bilgilerin, asılsız haberlerin nasıl tespit edileceğiyle ilgili yetişkinler için özelleştirilmiş bir müfredat var.

Programda ayrıca doğrulama tekniklerini uygulama ve asılsız bilgileri arkadaşlar ve aileyle tartışma gibi becerilerin kazandırılması da hedefleniyor.

MediaWise program direktörü Alex Mahadevan projeye başlama amaçlarını anlattı: “Biz bir dijital medya okur yazarlık projesiyiz. ABD’de kuruldu. 2018’de hayata geçtik ama arkasında fikir aslında bakarsanız 2016’da başladı. Dünyada bir şeylerin değiştiğini aynı zamanda dezenformasyonun daha da kötü hale geldiğini gördük. Özellikle gençlerin elinde telefonlar var ve gerçek bilgiyle yalanı ayıramıyorlardı. Biz bu gençlere dezenformasyona karşı mücadeleyi öğretmek için kurulduk. 2018’de gençlerle başladık ama daha sonra ileriki yaş gruplarıyla da çalışmalar yaptık. Çünkü gençler ‘Benim amcam da paylaşıyor bunları’ dedi. O zaman daha yaşlı Amerikalılara da çalıştık. Medya okuryazarlığı ve gerçekliğin teyit edilmesi birbiriyle çok ilişkili. Bu uluslararası bir koalisyon. Burada gerçek doğrulayıcılar var. Tarafsızlık ve partizan olmamak önemli. Dezenformasyona karşı ancak bir koalisyonla üstesinden gelebiliriz. Gerçeğin enin de sonunda kazanması için biz de üzerimize düşeni yapacağız.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu programla ilgili şöyle konuştu: “Bugün özellikle bilgi toplumu içine doğmamış olan kuşaklar geçmişten gelen alışkanlıkları ile asılsız bilginin yayılmasına istemeden aracı olabiliyorlar. MediaWise Türkiye projesi, bu hakikatten yola çıkarak ve yaşam boyu eğitim kavramını ilke edinerek, geniş toplum kesimlerinde etkili olacak bir bilinçlendirme hamlesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi yıllardır geliştirdiği eğitim yöntemleri, medya okur-yazarlığı yaklaşımı ve teknik olanakları ile dijital medya okur-yazarlığı eğitimi için paydaşları ile yola çıkıyor. Amacımız mümkün olan en geniş toplum kesimlerine, tasarlanan mikro öğrenme ortamını ulaştırmak.”

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil ise günümüzün teknolojilerinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak için güvenli bir ortama ihtiyaç olduğunu söyledi: “Meta platformlarını kullanan insanların güvenliği en büyük sorumluluklarımızdan biri. Platformlarımızda doğru bilgilere ulaşabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri adına topluluğumuzu güvende tutma görevimizin farkındayız. Bu noktada tüm çevrimiçi platformlarda olduğu gibi, en önemli konulardan birinin bilinçlendirme olduğuna inanıyoruz. Bu alanda attığımız adımlardan biri de çevrimiçi dijital medya okuryazarlığı programına verdiğimiz destek oldu. Bu programla yaşça büyük kullanıcılar başta olmak üzere tüm kullanıcılarımız, 10 gün boyunca asılsız haberlerin yayılmasını nasıl önleyebileceklerini ve bu haberleri nasıl tespit edebileceklerini farklı açılardan öğrenme fırsatı elde edecek. Bu proje ile Türkiye’deki insanların platformlarımızda asılsız haberlerin yayılması olarak tanımladığımız dezenformasyona karşı nasıl hareket edileceğini doğru kaynaklardan öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.”