Meclis’te kabul edildi: Memur emeklilerine yüzde 25 zam

TBMM Genel Kurulu’nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, komisyonda 29 maddeye çıkan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin yol açtığı ‘Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ halen görüşülüyor.

ANKA’nın haberine göre teklifin memur emeklilerinin aylık oranlarını düzenleyen ikinci maddesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 25 oranında ek zam yapılıyor.

Muhalefetten teklif

Muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, muhalefet şerhinde şunları kaydetti:

“Memur emeklilerinin aylıklarını artıran bu zam miktarı tarafımızca yeterli bulunmamaktadır. Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir.”



Teklife ilişkin görüşme Genel Kurul’da sürüyor.