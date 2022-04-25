Meclis’e vekil olamadı, AKP’li belediyeye ‘kadrolu’ börekçi oldu!

TUĞBA ÖZER

AKP’li Üsküdar belediyesi, 2015’te AKP milletvekilliğine soyunan Hakkı Şanlı’nın börek ve tatlısının tiryakisi olmuş. Belediyenin 2017’den beri açtığı börek/tatlı alım ihalelerinde ‘tek geçerli teklifi veren şirket‘ Şanlı’nınki. Fırınının malları çok lezzetli olmalı ki Şahin yine tek başına girdiği AKP’li Ümraniye belediyesinin ihalesini de kazanmış.

17 bin kilo börek

Üsküdar belediyesi son olarak Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’e verilen gıda kolisi ihaleleriyle adından söz ettirmişti.

Aynı belediye 21 Mart’ta cenaze evlerinde dağıtılmak üzere 17 bin kilo su böreği ihalesine çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ihaleye Oviya Gıda Unlu Mamüller A.Ş adlı şirket tek başına girme hakkı kazandı. Hakkı Şanlı, şirketin ortağı.

11 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre Oviya, 714 bin lira karşılığında 150 gün boyunca belediyeye su böreği temin edecek.

6 bin kilo da baklava

Yine AKP’li Ümraniye belediyesi de 11 Mart’ta, Ramazan boyunca dağıtılmak üzere 6 bin kilo cevizli baklava alımı ihalesine çıktı. 1 Nisan’da sözleşmesi imzalanan ihaleyi, yine ihaleye tek başına giren Şanlı’nın Oviya’sı kazandı. Bedel, 390 bin lira.

Üsküdar’ın vazgeçilmezi

Şanlı’nın Üsküdar belediyesinden aldığı ihalelerin dökümü şöyle:

21 Eylül 2021– Su böreği ve tatlı : 180 bin TL

5 Ocak 2021– Su böreği ve tatlı : 310 bin TL

9 Nisan 2019– Su böreği : 285 bin TL

3 Ekim 2018- Su böreği : 201 bin TL

30 Ocak 2018- Su böreği : 188 bin TL

22 Eylül 2017 – Su böreği : 190 bin TL

Meşrubatlar Ensar’cıdan

Üsküdar belediyesinin içecek alımı ihalelerini de son yedi yıldır Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketi kazanıyor. Toplam bedel 80 milyon liraya yakın. Şirin Kardeşler Gıda adlı şirket de Oviya gibi ihalelerin çoğuna tek başına girmiş.