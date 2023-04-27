Meclis raporuyla kayda geçti: Depremlere müdahale geç ve yetersizdi

Kahramanmaraş merkezli depremleri araştırmak üzere kurulan Meclis komisyonu, ilk 24 saatteki arama-kurtarma eksikliğine ve ekipman eksikliğine dikkat çekti.

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Depremlerde resmi verilere göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybederken, on binlerce konut da yıkıldı. Ölü sayısının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) raporunda, ölüm bildirim sistemine kaydedilmemiş binlerce kişi bulunduğu kaydedilmişti.

Yıkımın çapı hem yönetmeliklere uygun inşa edilmeyen yapılara hem de arama-kurtarma çalışmalarının yetersizliğine dayandırılıyor.

Başta eksikleri kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sonradan özeleştiri yapıp ‘helallik’ istemek zorunda kalmıştı.

Meclis komisyonu, raporunu tamamladı. ANKA’nın haberine göre 935 sayfalık raporda, özelikle ilk 24 saatte müdahalede geç kalındığına dikkat çekildi.

Ekipman eksikliğine de işaret edilen raporda “Bütün arama-kurtarmacılar bölgeye sevk edilmediğinden halkın kendi imkanlarıyla kurtarma yapması için araç-gereç yetersiz kalmıştır” dendi.

Raporda yer alan tespit ve öneriler şöyle:

AFAD gönüllülerinin sayıca çok olduğu ancak özellikle arama-kurtarmada yeterli teknik kapasiteye sahip olmadığı görülmüştür. AFAD gönüllülerinin başta Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) madencileri olmak üzere daha yetkin birimlerden daha iyi eğitim almaları sağlanmalı, benzer yöntemlerle sivil savunma kapasitesi artırılmalı.

Depremler, binalarımızın etüt ve proje süreçlerine ilişkin teknik düzenlemelerin yetersiz olduğunu göstermiştir. Ülkemizde bina ve bina türü yapıların etüt ve projelendirme süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmeli. Bu maksatla etüt ve projelendirme, yapısı sınıfı gibi bazı düzenlemeler uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmeli.

Afetlerde AFAD binalarının zarar görebildiği fark edilmiştir. Daha önce İstanbul Kağıthane’de inşa edilmiş AKOM’a benzer, dayanıklı yönetim merkezleri belirlenen bölgelerde yapılmalı.

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