Meclis genel sekreterliği, işi gücü bırakıp AKP’li Özalan’ın arkasındaki tabloyu anlattı

Meclis genel sekreterliği, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın önünde poz verdiği tablonun ‘çalıntı olmadığına’ dair bir açıklama yayımladı.

Görsel: Twitter

Özalan, Twitter’da yayınladığı videoda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i hedef almış ama Özalan’ın sözlerinden çok önünde poz verdiği tablo konuşulmuştu.

Senarist ve yönetmen Levent Kazak, tablonun orijinal olmadığını, Avusturyalı ressam Friedrich Gauermann’a ait bir tablonun ‘iki başörtüsü eklenmiş bir fikir hırsızlığı ürünü olduğunu’ savunmuştu.

Yönetmenin paylaştığı tabloyla Özalan’ın önünde durduğu tablo arasında renk ve yapısal farklılıklar dikkat çekmişti.

‘Meclis’in demirbaşları arasında’

Meclis genel sekreterliği, Kazak’ın paylaşımı sonrası çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

Dijital baskı olduğu belirtilen tablonun, Milli Saraylar tarafından 2010-2012 yılları arasında Meclis’e gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar dendi: “‘Atlara Su İçiren Adam ile Çamaşır Yıkayan Kadınlar’ isimli tablonun orijinali, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterine, eser sahibinin bilinmediği ‘anonim’ bir yağlı boya tablo olarak kayıtlı olup söz konusu dijital baskı tablo, TBMM’nin kayıtlı demirbaşları arasında yer almaktadır. Eser, Milli Saraylar Resim Müzesi’nin Osmanlı Sarayı’nda Manzara adlı tematik bölümünde sergilenmektedir.”