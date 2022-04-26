Meclis Genel Kurulu’nda Deniz Gezmiş tartışması

Meclis Genel Kurulu’nda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs 1972’de Ulucanlar Cezaevi’nde asılarak idam edilmesi ve idam kararları için TBMM’de yapılan oylamada verilen kabul ve ret oyları tartışıldı.

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CHP Mersin Milletvekili Başarır, Gezmiş, Aslan ve İnan’ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “28 CHP’li vekil ‘Evet’ demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu eleştiriye yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan geldi: “O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP’yi zan altında bırakamazsınız.”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’sa Başarır’ı hedef alarak şunları söyledi: “Bir milletvekilinin Anayasa’yı silahlı bir şekilde devirmek için dağa çıkan ve terörist olan kişileri anması ayrı bir garabettir ve çelişkidir. Bunlar, demokrasiyle, demokratik siyasetle alakası olmayan teröristlerdir.”