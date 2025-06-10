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Yaramazlara biraz batar!

MEB'den LGS adaylarını 'rahatlatacak' öneriler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek adaylara sınav öncesi ve esnasına ilişkin önerilerde bulundu.

Fotoğraf: AA

Sınav 15 Haziran Pazar yapılacak.


MEB’in önerileri özetle şöyle:

  • Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.
  • Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz.
  • Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır.
  • Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır.
  • Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır.
  • Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır.
  • Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.
  • Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır.
  • Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin.
  • Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın.
  • Son olarak sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın.

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