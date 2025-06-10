MEB'den LGS adaylarını 'rahatlatacak' öneriler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek adaylara sınav öncesi ve esnasına ilişkin önerilerde bulundu.
Sınav 15 Haziran Pazar yapılacak.
MEB’in önerileri özetle şöyle:
- Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.
- Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz.
- Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır.
- Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır.
- Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır.
- Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır.
- Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.
- Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır.
- Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin.
- Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın.
- Son olarak sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın.