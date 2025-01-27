MEB: Özel okulların 'genel gider' ücret talebi yasal düzenlemelere aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların ‘diğer ücretler’ ve ‘genel gider’ adı altında ek ücret talebinin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu bildirdi.

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MEB geçen hafta 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrenci kayıtlarında fahiş fiyat arttıran özel okullara inceleme başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık bugün de özel okulların somut bir hizmeti belirtmeyen ‘diğer ücretler’ veya ‘genel gider’ adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderildi.

Öğrenci kayıtlarında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların farklı gerekçelerle velilerden ücret talep ettiklerine dair bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtildi.

‘Benzeri hizmetler’ kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete ilişkin olmadığı aktarılan yazıda şu uyarılar yapıldı:

“Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan ‘genel gider’, ‘diğer ücretler’ adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır.”