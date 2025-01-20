Özel okullara fahiş fiyat incelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrenci kayıtlarında fahiş fiyat arttıran özel okullara inceleme başlattı.

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AA’nın aktardığına göre MEB bazı özel okullardaki başlangıç sınıflarında (okul öncesi, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflar) fahiş fiyat arttırdığının tespiti üzerine harekete geçti.

Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden son iki yılın verilerini inceleyerek bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiğini belirledi.

Ayrıca bu okulların ‘etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti’ gibi ek hizmetler için de mevzuata aykırı ve maliyetin üzerinde fiyat talep ettiği saptandı.

Bakanlığa ulaşan veli şikayetleri de değerlendirmeye alınarak söz konusu özel okullar hakkında inceleme başlatıldı. Fahiş fiyat arttıran kurumlar, Ticaret Bakanlığı tarafından da takip ediliyor.

3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebileceği ücretlere yeni bir düzenleme getirilmişti.

Buna göre mevzuata şu hüküm eklenmişti:

“Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.”