MB’nin net rezervleri altı haftada 12,5 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervleri, bir buçuk ayda 12,5 milyar dolar azaldı. Swap hariç net rezervler eksi 52,7 milyar dolar seviyesinde.

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MB, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Dövizdeki hareketlenmeyle birlikte rezervlerdeki erime de büyüyor.

MB’nin brüt rezervleri 28 Nisan haftasında 114,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 116,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise geçen hafta 6,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 8,3 milyar dolar olmuştu. Böylelikle MB’nin net rezervi son bir buçuk ayda 12,5 milyar dolar azaldı.

Geçen hafta swap hariç net rezervlerde de bozulma izlendi. MB verilerinden yapılan hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 28 Nisan haftasında eksi 52,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 49,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Net rezervler için kritik seviyeler

Bu seviyeler daha önce büyük değişimleri beraberinde getirmiş olması nedeniyle izleniyor. Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine Bakanlığı’ndan ayrılmış, ikincisinde ise kur korumalı mevduat açıklanmıştı.