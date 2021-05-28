MB’de kritik pozisyonlardaki isimler de değişti

Merkez Bankası’nda Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası başlayan görev değişimi kademeli olarak devam ediyor. Bu sabah birçok önemli departmanda görev değişimi yaşandığı bilgisine ulaşıldı.
BloombergHT’nin haberine göre bankacılık, istatistik ve araştırma bölümlerinin başına yeni genel müdür atamaları yapılırken, diğer bölümlerin orta düzey yöneticileri de değiştirildi.
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yusuf Bora Enhoş olurken, Araştırma ve Para Politikası genel müdürü olarak Mahmut Günay atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta gece yarısı yayınladığı bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Devam eden süreçte üç Para Politikası Kurulu üyesi de değiştirilmişti. Son olarak bu hafta MB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Oğuzhan Özbaş görevden alınmıştı. Böylece başkanla birlikte toplam yedi üyeden oluşan Para Piyasası Kurulu’nun dört üyesi yaklaşık iki aylık sürede değişmişti.
Merkez Bankası’nda yaşanan ani değişimler sonrası piyasada ciddi anlamda güvensizlik ortamı oluşmuş, dolar ve avro hızla yukarı doğru giderken, Borsa İstanbul’da sert satışlar gelmişti.