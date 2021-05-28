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Yaramazlara biraz batar!

MB’de kritik pozisyonlardaki isimler de değişti

Merkez Bankası’nda Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası başlayan görev değişimi kademeli olarak devam ediyor. Bu sabah birçok önemli departmanda görev değişimi yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

BloombergHT’nin haberine göre bankacılık, istatistik ve araştırma bölümlerinin başına yeni genel müdür atamaları yapılırken, diğer bölümlerin orta düzey yöneticileri de değiştirildi.

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Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yusuf Bora Enhoş olurken, Araştırma ve Para Politikası genel müdürü olarak Mahmut Günay atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta gece yarısı yayınladığı bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Devam eden süreçte üç Para Politikası Kurulu üyesi de değiştirilmişti. Son olarak bu hafta MB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Oğuzhan Özbaş görevden alınmıştı. Böylece başkanla birlikte toplam yedi üyeden oluşan Para Piyasası Kurulu’nun dört üyesi yaklaşık iki aylık sürede değişmişti.

Merkez Bankası’nda yaşanan ani değişimler sonrası piyasada ciddi anlamda güvensizlik ortamı oluşmuş, dolar ve avro hızla yukarı doğru giderken, Borsa İstanbul’da sert satışlar gelmişti.


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Ne mutlu ki biz de MSA Müzesi’ni dünyadan MoMA The Museum of Modern Art, Uffizi Gallery, Rijksmuseum ,The Victoria and Albert Museum, Türkiye’den ise Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi gibi seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.