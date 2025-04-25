MB: Sektörel enflasyon beklentileri arttı

Merkez Bankası (MB), sektörel enflasyon beklentilerinin arttığını açıkladı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB, Nisan 2025 ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ni yayınladı.

Buna göre nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1 puan artarak yüzde 25,6’ya çıktı.

Enflasyon beklentileri reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7’ye çıkarken, hane halkı için beklentiler yüzde 59,3’de sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2’ye indi.