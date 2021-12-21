MB, döviz hesaplarını veya döviz katılım fonlarını TL’ye çevirenlere destek verecek

Merkez Bankası (MB), döviz hesaplarını veya döviz cinsinden katılım fonlarını Türk Lirası’na çevirenlere desktek verileceğini duyurdu.

MB, döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde verilecek desteğin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında rekor yükselişin ardından dün kabineyi toplamış; döviz mevduatının çözülmesi için aldıkları tedbirleri açıklamıştı. Yeni sistemde döviz kurlarındaki fark, belli periyotlarda kalınması şartıyla mevduat sahiplerine ödenecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilecek.

MB’nin tebliğe dair açıklamasında şunlar kaydedildi:

“20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir. Hesaplar üç, altı ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir. Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.”

HDP’li Paylan: Haydutluk

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, MB’nin söz konusu kararına Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle tepki gösterdi: “Merkez Bankası yasa dışı bir açıklamayla, TL mevduatların dolara karşı kayıplarını karşılayacağını ilan etti. Nasıl karşılayacak? Para basacak. Para basınca enflasyon yaratacak. Bedelini fahiş zamlarla yine yoksullar ödeyecek. Haydutluktur bu!”