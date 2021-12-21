Merkez Bankası’ndan ihracatçı ve ithalatçılar için TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı duyurusu

Merkez Bankası, ihale yoluyla ihracat ve ithalatçılara yönelik TL uzlaşmalı vadeli döviz satışının duyurusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında rekor yükselişin ardından dün kabineyi toplamış; döviz mevduatının çözülmesi için aldıkları tedbirleri açıklamıştı. Yeni sistemde döviz kurlarındaki fark, belli periyotlarda kalınması şartıyla mevduat sahiplerine ödenecek.

MB’nin açıklamasında şunlar ifade edildi:

“İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. Bir ve üç ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir.”