Max Payne’in sesi James McCaffrey hayatını kaybetti

Ünlü oyun karakteri Max Payne’i seslendirmesiyle tanınan James McCaffrey hayatını kaybetti.
McCaffrey, ‘multipl miyelom’ isimli bir kan kanseri nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.
1990’lı yıllarda yayınlanan polisiye dizi Viper’da rol alarak tanınan McCaffrey, ‘Rescue Me’ adlı televizyon programında 2004’ten 2011’e kadar Jimmy Keefe karakterini canlandırarak popülerliğini artırdı.
McCaffrey Max Payne’in yanı sıra Alan Wake oyununun karakterlerinden Thomas Zane ve Alan Awake 2 oyununun karakterlerinden Alex Casey’i seslendirdi.