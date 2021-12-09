Mastürbasyon yaptırmakla suçlanan ‘cinci hoca’ tutuklandı

CANAN COŞKUN

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ömer San isimli ‘cinci hoca’nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü.

Jandarma ifadesine göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istemiş, mağdura mastürbasyon yapmış.

Sosyal medya paylaşımlarında, Kuran kursunda çocuklarla çekilmiş fotoğrafları da bulunan Ömer San tutuklanarak cezaevine gönderildi.

San’ın sağındaki kişi ‘Cübbeli Ahmet Hoca’.

Şikâyetçi ve davacı mağdur, ‘başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için’ annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ömer San’ın evine gitmiş.

İlk ziyarette San’ın isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde şunları aktardı:

‘Sana dört tane cin musallat olmuş, biri eşcinsel’

“Ömer Hoca’yla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Ömer Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Ömer Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi.”

İfadesine göre mağdur video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için San kabul etmemiş.

‘4 bin TL’ye ‘aile koruma muskası’

Mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte San’ın evine gitmiş. San, arkadaşına ‘4 bin TL’ye aile koruma muskası’ hazırladığını söylemiş.

‘Cinler bizi eşcinsel sansın’

Daha sonra San’ın arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur şöyle devam etti: “Arkadaşım odadan çıktıktan sonra Ömer Hoca bana ‘Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor’ dedi. Ben ereksiyon olmayınca ‘O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü ereksiyon olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor’ dedi.”

İfadeye göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istemiş, mağdura mastürbasyon yapmış.

Mağdur, San’ın “Cinler bizi eşcinsel sansın”, “Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle”, “Cinleri topluyorum” dediğini ve “Toplanın, toplanın” diye kendi kendine konuştuğunu da anlattı.

‘Son bir cin kaldı’

Mağdur, San’ın kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve “Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım” dediğini aktardı.

Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, San’dan davacı oldu. Adliyeye sevk edilen San tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömer San’ın Facebook paylaşımları arasında ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yle ve ve Kuran kursunda çocuklarla çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Ayrıca San’ın hacamat ve sülük ‘tedavisi’ uyguladığı, İstanbul’da da kliniği olduğu anlaşılıyor.