Maske yüzünden tartıştığı kasiyeri öldürmüştü: Aşırı sağcı AfD destekçisi olduğu ortaya çıktı

Almanya’da, maske yüzünden tartıştığı kasiyeri öldüren kişinin aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) ve Covid-19 konusunda komplo teorisi üretlenlerle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Kasiyerin öldürüldüğü benzin istasyonunun önüne çok sayıda çiçek ve kart bırakıldı. Fotoğraf: Reuters

Cumartesi günü, bir benzin istasyonuna bira satın almaya giden bir kişi, maske takmasını isteyen kasiyerle tartışmış, oradan ayrılmış, 1,5 saat sonra maske takarak tekrar gitmiş, yeniden tartıştığı 20 yaşındaki genci başından vurarak öldürmüştü. Pazar günü düzenlenecek seçimlere bir hafta kala işlenen cinayet, Almanya’da, Covid-19 önlemleri kaynaklı ilk cinayet olarak kayıtlara geçmişti. Kamuoyu büyük tepki göstermişti.

Kimliği, ‘Mario N’ olarak açıklanan 49 yaşındaki kişi pazar günü Idar Oberstein kasabasında polise teslim olmuştu.

Savcılığın açıklamasına göre Mario N’nin sosyal medya profilini inceleyen analistler, AfD destekçisi olduğunu, “Bir sonraki savaş için seviniyorum” ifadelerini kullandığını belirledi.

Ayrıca, cinayetin, aşırı sağcıların ve Covid-19’u inkar eden komplo teorisyenlerinin sohbet gruplarında ‘övüldüğü’ tespit edildi. Bir yorumda, “Bir parazit eksildi” denmiş, bir diğeri, kasiyere yönelik saldırının, ‘Merkel diktatörlüğüne karşı açılan savaşta atılan doğal bir adım’ olarak nitelemişti.