Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maske yüzünden tartıştığı kasiyeri öldürmüştü: Aşırı sağcı AfD destekçisi olduğu ortaya çıktı

Almanya’da, maske yüzünden tartıştığı kasiyeri öldüren kişinin aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) ve Covid-19 konusunda komplo teorisi üretlenlerle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Kasiyerin öldürüldüğü benzin istasyonunun önüne çok sayıda çiçek ve kart bırakıldı. Fotoğraf: Reuters

Cumartesi günü, bir benzin istasyonuna bira satın almaya giden bir kişi, maske takmasını isteyen kasiyerle tartışmış, oradan ayrılmış, 1,5 saat sonra maske takarak tekrar gitmiş, yeniden tartıştığı 20 yaşındaki genci başından vurarak öldürmüştü. Pazar günü düzenlenecek seçimlere bir hafta kala işlenen cinayet, Almanya’da, Covid-19 önlemleri kaynaklı ilk cinayet olarak kayıtlara geçmişti. Kamuoyu büyük tepki göstermişti.


Kimliği, ‘Mario N’ olarak açıklanan 49 yaşındaki kişi pazar günü Idar Oberstein kasabasında polise teslim olmuştu.

Savcılığın açıklamasına göre Mario N’nin sosyal medya profilini inceleyen analistler, AfD destekçisi olduğunu, “Bir sonraki savaş için seviniyorum” ifadelerini kullandığını belirledi.

Ayrıca, cinayetin, aşırı sağcıların ve Covid-19’u inkar eden komplo teorisyenlerinin sohbet gruplarında ‘övüldüğü’ tespit edildi. Bir yorumda, “Bir parazit eksildi” denmiş, bir diğeri, kasiyere yönelik saldırının, ‘Merkel diktatörlüğüne karşı açılan savaşta atılan doğal bir adım’ olarak nitelemişti.

SON HABERLER

Çözüm için başlangıç: Muhatap kim?

CHP ve HDP çevrelerinde yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye ‘yeniden demokratikleşince’ Kürt sorununun yeni aktörler ve süreçlerle çözümü de daha mümkün hale gelecek.

En çok kazanan 10 futbolcu: 1 numara Ronaldo

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı ‘en çok kazanan futbolcular’ listenin zirvesinde bu yıl 36’lık Cristiano Ronaldo var.

Son depresyon bükücü: iPhone

Apple, iPhone’lar vasıtasıyla kullanıcının depresyonda olup olmadığını tespit edebileceği bir teknoloji üzerine çalışıyor.

Tıbbi cihaz sektörü: Bitiyoruz

Üniversite ve kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen tıbbi cihaz sektörü feryat ediyor. Toplam 14 bin firma (yerli-yabancı) ve 250 bin çalışanı bulunan sektör, teslim ettikleri cihaz ve malzemelerin karşılığı olan, vadesi geçmiş 5 milyar liralık alacakları için mücadele ediyor. Sektör hammadde tedarik edemez, üretim ve ithalat yapamaz duruma geldiğini söylüyor.

Çanakkale 15 avroya geçilecek!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Adil Karaismailoğlu, inşaatında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 15 avro’ya (152,26) geçileceğini açıkladı.