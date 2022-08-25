Marmaray’da hafta sonları sefer saatleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray’da yarından (26 Ağustos) itibaren hafta sonu seferlerinin saat 01:30’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasında, Gebze-Halkalı hattının saat 06:00 ile 23:00 arasında çalıştığı anımsatılarak hafta sonunda seferlerin uzatıldığı kaydedildi.

Cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla Gebze’den Halkalı’ya son sefer saatinin 01:20, Halkalı’dan Gebze’ye 01:28 olarak planlandığı bilgisi verildi.

Gebze’den kalkacak son seferin 03:08’de, Halkalı’dan hareket eden son trenin de 03:16’da varış istasyonuna ulaşacağı aktarıldı.

Pendik-Ataköy hattında 150, Halkalı-Gebze kesiminde 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılan hatta, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacak.

Açıklama, ayrıca, günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray’da bazı günlerde yolcu sayısının 648 bine kadar ulaştığı, 24 Ağustos’a kadar toplam 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet sunulduğu belirtildi. Bu yıl için hedef toplam 157 milyon yolcu.