Marmara'da müsilaj incelemesi: Yaza doğru yoğunlaşabilir

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisi ‘Bilim-2’ Marmara Denizi’nde müsilaj seferine çıktı.

Fotoğraflar: AA

Sefer sırasında denizden numuneler alınıp inceleme yapıldı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Profesör Barış Salihoğlu, Marmara’daki müsilajın durumu hakkında bilgi verdi.

Salihoğlu, denizin dibinde oksijensizlik durumunun devam ettiğini, müsilaj oluşumuna elverişli koşulların sürdüğünü söyledi.

Yaza doğru müsilaj yoğunluğunun artabileceğini belirten Salihoğlu şu bilgileri paylaştı:

‘Müsilajın ne şekilde görüleceği iklim koşullarına bağlı’

* Müsilajın Marmara Denizi’nde şu anda yaygın olarak var olduğu, yalnız 2021’deki yoğunluğa göre daha düşük bir yoğunlukta olduğunu şu anda görüyoruz. Yüzeyden çok 20 ile 30 metre arasında daha çok yaygın olarak olduğunu görüyoruz.

* Önümüzdeki dönemlerde müsilajın ne şekilde görüleceği biraz da iklim koşullarına bağlı olacak. Çünkü mevcut kirlilik baskısı sürdüğü ve Karadeniz suyundaki girişlerde bir azalma olduğu sürece, Marmara’daki yüzey suyunda değişim az olacaktır. Bu da önümüzdeki aylarda daha yoğun bir sürecin habercisi olabilir. Ancak buradaki ana hedef oksijen seviyesinde artış sağlamak. Oksijeni artırmak için de hem şehir atıklarının bir an önce ileri biyolojik arıtmaya geçirilmesi hem de yayılı kaynaklardan gelen girdilerin azaltılması gerekiyor.

‘Yaza doğru bir yoğunlaşma olasılığı var’

* Zaten şu anda oldukça yoğun olduğunu görüyoruz, bu daha da artacak. Eğer Karadeniz’den gelen su miktarında bir artış olmaz ve kuraklık koşulları devam ederse, bu durağan sürecin habercisi olacaktır. Bu faktörlerin birleşmesiyle müsilajı artıracak koşulların güçleneceği yönünde bir öngörümüz var. Müsilajın yüzeyde görülmesi fiziksel ve ekolojik bazı koşullara bağlıdır.

* Özellikle Boğaz’dan giren hızlı bir akıntı, derindeki müsilajın yüzeye çıkmasına neden olabiliyor. Ya da müsilajın çok yoğun üremesi ve artan sıcaklıklarla birlikte tabakalardan yüzeye çıkması da mümkün.

* Geçtiğimiz yıllardaki görüntülerle bu yıl henüz karşılaşmadık. 2021’deki yoğun müsilajla henüz karşılaşmadık. Ama yaza doğru ki 2021’de de yaz döneminde yoğun olarak görmüştük bir yoğunlaşma olma olasılığı var.

* 30 metrenin altına indiğimiz anda oksijenin hızla azaldığı görülüyor. Tüm deniz bu şekilde. Kirlilik baskısı yüksek olarak tüm denizde devam ediyor. Bu da biyoçeşitliliği ve ekolojiyi ciddi şekilde etkileyen bir durum.

‘Hemen hemen tüm Marmara’da müsilaj dağılımı var’

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek de yaklaşık 10 günde 60 istasyonda ölçüm ve örneklemeler yaptıklarını söyledi.

Örek, şu an için İzmit, Adalar’ın arkası ve Tuzla civarında çok fazla müsilaja rastlamadıklarını ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Örek şöyle devam etti:

* (Çalışmalar) Hemen hemen tüm Marmara’yı kapsadı. Bunun yanında, yüksek çözünürlüklü veriler elde edebilmek için arkasından çektiğimiz cihazla yaklaşık 0 metre ile 80 metre arasında müsilajın çok daha yüksek çözünürlüklü dağılımını haritaladık. Bunların sonuçları bize gösteriyor ki hemen hemen tüm Marmara’da müsilaj dağılımı var. Şu anda tabii ki 2021’deki kadar yoğun bir durum yok ama şu anda da müsilaj var Marmara’nın hemen hemen her yerinde.