Beykoz sahilinde müsilaj

İstanbul’da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Fotoğraflar: AA

Beykoz sahilinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaştığı görülen müsilaj, çevre sakinleriyle balıkçılar tarafından fark edildi.

Çevredekiler denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de görülmeye başlandığını söyledi.

Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, “İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz” dedi.

Demirtaş, balıkçıların mağdur olduğunu, müsilajın Adalar’da daha da yoğun olduğunu söyledi:

“Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor. Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi. Ağ atamıyoruz, olta atanların oltasına yapışıyor. Haliç’in akıntısından müsilaj buraya geliyor. Dip ağlarla balıkçılık yapılamıyor. Balıkçılar mağdur. Yetkilerimize 2 ay önce ilettik, burası küçük bir yer değil. Adalar’da daha yoğun. Boğaz’da yoktu, buraya kadar geldiğine göre temizliğe önce oradan başlaması gerek.”

‘Boğaz’da denize girilmez’

Balıkçı barınağında teknesi olan Esat Demirkaya da kıyıda müsilaj görmeye yeni başladıklarını belirterek denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.

Demirkaya, şöyle konuştu:

“Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak dahi çıkmıyor. Pis, petrol kokusu gibi bir kokusu var. Müsilajdan dolayı fazla balık avlayamıyoruz. Şimdi tekir zamanı. Peki, müsilajdan çıkan balıklar sağlığa zararlı mı? Bunun araştırması yapılmalı çünkü kokuyorlar. Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi. Boğaz’da balık kokar mı? Şu vaziyetin başlamasını ben 1 ay önce tahmin ettim, ‘Müsilaj buraya doğru geliyor’ dedim. Sarı dip otları var, bu otların büyümesiyle birlikte müsilajın çoğalacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Atık istasyonları denetlenmeli, bunlar sıklaştırılmalı. Buna çare bulunmazsa geleceğe bir şey bırakamayacağız, buna üzülüyorum. Bu şekilde olursa İstanbul Boğazı’nda denize girilmez.”

Kadıköy’de Moda Sahili’nde kıyı şeridinde de müsilaja benzer kirlilik olduğu gözlendi.