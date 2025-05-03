Marmara'da deprem: Bahçelievler'de iki balkon çöktü, bir yaralı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binada iki balkon deprem esnasında çöktü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Bugün 11:36’da Marmara Denizi’nde bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4,0, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) 3,7 olarak duyurdu.

İHA‘nın haberine göre deprem esnasında kentsel dönüşüm için boşaltılan ve yıkım çalışmaları devam eden yedi katlı binanın dört ve beşinci katlarındaki balkonlar çöktü.

AA’nın haberine göre balkon taşları, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yere düşen vatandaş yaralandı. Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerdeyse çevredekilerin kaçıştığı görüldü.

İstanbul’da 23 Nisan’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaklaşık dört okulun da olduğu 3 bin bina az hasar almıştı.