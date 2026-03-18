Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Biçer tutuklandı

İstanbul’da Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer dahil üç kişi tutuklandı.
İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre Biçer dahil beş kişi hakkında aşağıdaki suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Kurulan suç örgütüne üye olma
- Nitelikli dolandırıcılık
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama
Savcılık 15 Mart’ta İstanbul, Adana ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Biçer dahil beş kişinin gözaltına alındığı duyurmuştu.
Bugün İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen zanlılardan Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklandı.
Hakimlik, iki kişininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Marka Yatırım Holding hakkında
Şirket internet sitesindeki bilgiye göre perakende, finans, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor. Marka Yatırım Holding 2017’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamış.