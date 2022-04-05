Hollywood’un utunulmayan isimlerinden Marilyn Monroe günümüzde yaşasa nasıl giyinirdi? Bu soruya yanıt arayan bir moda dergisi, ünlü oyuncuyu kısa adı ‘CGI’ olan bilgisayar üretimli imgeleme yöntemiyle ‘giydirdi.’

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Fransız moda editörü Carine Roitfeld’in kurduğu ‘CR Fashion Book’ adlı moda dergisinin Çin edisyonunun kapağında yayınlanacak. Roitfeld’in, “Modern çağda yaşasaydı ne giyerdi” diye düşünerek dijital ortamda, ona, Saint Laurent, Balenciaga, Thom Browne, Fendi, David Koma ve Miu Miu gibi dünyaca ünlü markaların tasarımlarını ‘giydirdiği’ görseller NFT (değiştirilemez para/çip) olarak da değerlendirilecek.

1962’de ölen oyuncunun isim haklarının sahibi kuruluşun kreatif direktörü Jim Gibb, ‘Web 3.0’ teknolojisi kullanılan projede amacın ‘Monroe’nun sihirini yeniden, dijitalde yaratmak’ olduğunu söyledi.

‘Geçmişin yeniden yaşatılmasını’ hedefleyen proje, tasarımcıların NFT’ye erişimi sağlayan ‘Amethyst’ adlı sosyal platform, CR Fashion Book China, prodüksiyon ekibi Now Open ve Monroe’nun isim haklarının sahiplerinin işbirliğiyle ortaya çıktı. Monroe’nun, dijital ortamda ‘giydirilmesi’ sekiz ay sürdü.