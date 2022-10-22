‘Marihuanalı şekerleme’ yedikten sonra ölen çocuğun annesi cinayetle suçlanıyor

ABD’de, kanında yüksek miktarda THC (marihuananın etken maddesi) bulunan ve hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra ölen 4 yaşındaki çocuğun annesi ‘ağır cinayet’ ve ‘çocuk ihmali’ suçlamalarıyla karşı karşıya.

Fotoğraf: Şerif Ofisi

CNN’in haberine göre, ABD’nin Virginia eyaletinde Spotsylvania şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Dorothy Annette Clements, Pazartesi günü çıktığı jüri tarafından suçlu bulundu ve hapse kondu.

Spotsylvania Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, Clements’in 4 yaşındaki oğlu 6 Mayıs’ta acil şekilde hastaneye getirildi, yaşam destek ünitesine bağlandı, ancak iki gün sonra hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada çocuğun kanında çok miktarda THC bulundu. THC (tetrahidrokanabinol), kenevir bitkisinin çeşitli türlerinde bulunan ‘sarhoş edici’ maddeye deniyor.

Çocuğun çok miktarda THC içeren şekerleme yemiş olabileceği saptandı. ‘Yedikten sonra kısa sürede tıbbi müdahele yapılmış olsaydı çocuğun kurtulabileceğini’ söyleyen yetkililer, ‘annenin dedektiflere verdiği ifadelerin evde ele geçirilen kanıtlarla eşleşmediğini’ de belirtti.