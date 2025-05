Marianne Faithfull hayatını kaybetti

Şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Marianne Faithfull / Instagram

Faithfull’un sözcüsü ölüm haberini şöyle duyurdu:

“Marianne bugün Londra’da, seven ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti. Onu çok özleyeceğiz.“

Mick Jagger, 1960’larda beraber olduğu eski sevgilisi Faithfull’a saygı duruşunda bulunarak onu ‘harika bir arkadaş, güzel bir şarkıcı ve harika bir oyuncu’ olarak tanımladı ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Grup arkadaşı Keith Richards, Faithfull’un ölümünün ardından çok üzgün olduğunu ve onu özleyeceğini yazdı.

Rolling Stones gitaristi Ronnie Wood Instagram’da iki paylaşım yaptı.

Biri, Faithfull ve Richards’ın bir kayıt stüdyosunda çekilmiş eski bir fotoğrafı ve ‘Elveda sevgili Marianne’ yazısı, diğeriyse ikilinin daha yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı ve ‘Marianne çok özlenecek. Onu kutsa xx’ sözleri.

Şarkıcı daha önce de onlarca yıldır sigara içmesinin sonucu olarak bulimia, meme kanseri ve amfizem gibi çok sayıda sağlık sorunuyla mücadele etmişti.

2020 yılında Covid-19’a yakalandı ve 22 gün hastanede yattı. Doktorlar onun hayatta kalmasını beklemediklerini söyleseler de o, bir yıl sonra 21. albümü ‘She Walks in Beauty’yi çıkararak bu zor süreci atlattı.

Fotoğraf: Marianne Faithfull / Instagram

Rock and roll döneminin en etkili kadınlarından biriydi

Marianne Faithfull, Aralık 1946’da Hampstead’de doğdu.

1964’te İngiltere’de ilk 10’a giren ‘As Tears Go By’ gibi hit şarkılarla ve 1968 yapımı ‘The Girl On A Motorcycle’ gibi filmlerde başrol oynamasıyla tanınıyordu.

Ayrıca 1960’larda Rolling Stones’un solisti Mick Jagger’ın sevgilisiydi ve ‘Wild Horses’, ‘You Can’t Always Get What You Want’ gibi şarkılara ilham kaynağı oldu.

70’lerde bir süre eroin bağımlılığı yaşadıktan sonra kariyerini klasikleşmiş albümü ‘Broken English’le yeniden canlandırdı. 1979’daki bu albüm Grammy Ödülü’ne aday gösterildi.

Son yıllarda PJ Harvey ve Nick Cave gibi söz yazarlarıyla iş birliği yaptı ve her biri onu ilham kaynağı olarak gösterdi.

Yıllar içinde Faithfull ile işbirliği yapan diğer isimler arasında David Bowie, Lou Reed, Jarvis Cocker, Damon Albarn, Emmylou Harris ve Metallica vardı.

Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich, Faithfull’a müziklerine yaptığı inanılmaz ve eşsiz katkılardan ve her zaman onlarla birlikte performans sergilemeye istekli olmasından dolayı kendisine teşekkür etti.

Sanatçının son albümü olan 2018’deki ‘Negative Capabilty’, yaşlanma, yalnızlık ve keder üzerine bir meditasyon olarak nitelendirildi.

Faithfull’un oyunculuk kariyeri de müzikle paralel ilerledi. Sahnede, Çehov’un Üç Kızkardeş’inde Glenda Jackson’la birlikte görüldü ve Hamlet’te Ophelia’yı canlandırdı.

Ayrıca ‘Absolutely Fabulous’ adlı dizinin iki bölümünde Tanrı’yı, William Burroughs ve Tom Waits’in The Black Rider müzikalindeyse şeytanı oynadı.

Faithfull, 2009 Kadınlar Dünya Ödülleri’nde Dünya Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü ve kendisine Fransa hükümeti tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı verildi.

1965’te sanatçı John Dunbar ile, 1979’da punk grubu Vibrators’tan Ben Brierly’le ve 1988’de aktör Giorgio Della Terza ile evlenen yıldızın Nicholas Dunbar isimli bir oğlu bulunuyor.