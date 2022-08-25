Maradona’nın forması müzeye hediye edildi: Dünya Kupası’nı kaldırırken giymişti

Eski Alman futbolcu Lothar Matthäus (61), Meksika’da Arjantin ile Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalinde Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’dan aldığı 10 numaralı formayı İspanya’da açılacak bir futbol müzesine verdi.

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29 Haziran 1986’da başkent Meksiko’daki Aztek Stadı’nda oynanan finalde Arjantin Almanya’yı 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Matthäus ve Kasım 2020’de ölen Maradona formalarını değiştirmişti.

Ona karşı oynamak onurdu

36 yıl sonra formayı elden çıkaran Matthäus, Arjantin’in İspanya’nın başkenti Madrid’deki büyükelçiliğinde düzenlenen törende şunları söyledi: “Maradona’ya karşı oynamak her zaman büyük bir onur oldu çünkü en iyisiydi. Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da benim için çok önemli biriydi. Artık aramızda olmaması çok üzücü ama her zaman yüreğimizde olacak ve artık müzede de yaşatılacak.”

Alman futbolunun önemli ism,i formanın yeni müzede sergilenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Aramızda büyük bir dostluk oldu. O futbolda bir tek ve tüm dünya Maradona’yı bir efsane olarak tanıyor” dedi.

Maradona Dünya Kupası’nı kaldırırken üzerinde olan Arjantin Milli Takımı’nın 10 numaralı forması, Madrid’in merkezindeki Sol Meydanı’nda inşa edilen ‘Legends – The Home of Football’ (Efsaneler – Futbolun Evi) adlı müzede sergilenecek.

Müzenin yıl sonunda açılması planlanıyor.