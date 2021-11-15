Maorilerden aşı karşıtlarına tepki: Haka dansımızı kullanmayın

Yeni Zelanda’da yerli halk Maoriler, aşı karşıtlarının propagandalarını yaparken meşhur Ka Mate haka dansını kullanmasına tepki göstererek bundan vazgeçmelerini istedi: “Atalarımızın çoğu önceki pandemilerde öldü. Kültürel mirasımızı kullanmaya derhal son verin.”

Geçen hafta meclis binasına yürüyen binlerce aşı karşıtı protestolar sırasında haka dansı yapmıştı.

The Guardian’ın haberine göre, haka dansının yasal savunucusu Ngati Toa şunları söyledi: “Covid-19 aşısına karşı mesajların yayılması için Ka Mate hakasının kullanılmasını kınıyoruz. Protestocuların, kültürel mirasımızı kullanmaya derhal son vermesini istiyoruz. Bizim atalarımızın birçoğu önceki pandemilerde öldü. Elimizdeki en iyi korumanın Covid-19 aşıları olduğuna eminiz ve ailemizin en kısa sürede aşılanmasını desteklemeye bağlıyız.”

Aşılama oranları Maori kabilesinde de düşük. Sağlık bakanlığının verilerine göre Maorilerin yüzde 77’si bir doz, yüzde 61’i iki doz aşı yaptırdı.