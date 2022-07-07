Mansur Yavaş duyurdu: EGO otobüslerinde yeni dönem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti verileceğini duyurdu.

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Yavaş, ücretsiz internet hizmetini duyurduğu video paylaşımına, “Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste hizmete başlıyoruz” notunu düştü.

Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz.



BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste hizmete başlıyoruz. pic.twitter.com/jh3OrFOBiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2022

Videoda otobüslerdeki ücretsiz internet hizmeti ile ilgili bilgiler veren EGO Bilgi İşlem Müdürü Ali Yayla da şunları söyledi: “Bayram öncesi Cuma Gününe kadar 600 ile 700 otobüsümüzde kurulum tamamlanmış olacaktır. Vatandaşlarımıza her bir otobüs için başlangıç olarak 150 GB internet sunulacaktır.”