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Yaramazlara biraz batar!

Manken Tülin Şahin’e altı aya kadar ‘tazyik hapsi’ istemiyle dava

Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında altı aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı. 

Fotoğraf: DHA

Noronha’nın avukatı aracılığıyla Beykoz İcra Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, çocuğunun annesi Şahin’in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve göstermediği belirtildi. 


Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte her ay dört gün dört saat görmesine dair karar çıktığı hatırlatılan dilekçede, Şahin’in velayet haklarını kötüye kullandığı ifade edildi.

Şahin’in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilen dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye’ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü. İcra İflas Kanunu’nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince altı aya kadar ‘tazyik’ hapsiyle cezalandırılması istendi. 

‘Tazyik hapsi‘ Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmamış olmakla birlikte kişiyi bir işi yapmaya, bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlama yaptırımı kurumu olarak açıklanabilir.

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