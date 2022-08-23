Maniyede hasat zamanı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde hasat başladı.

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Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Sat köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde, Belediye Başkanı Elif Köse’nin de aralarında bulunduğu isimler domates topladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin, dolgun yapısı, ince kabuğu, bol sulu olması ve güzel tadıyla Karabük’ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Pembe, kırmızı ve alacalı renklerdeki, şekil olarak da farklı özellik gösteren kıvrımlı ve iri yapıdaki maniyenin kentte 500 dekar alanda yetiştirildiğini aktaran Ayvalık, ”Tabi bunu artırmak istiyoruz. Önemli olan sayıyı artırmak değil, o ürün grubunu burada muhafaza edebilmek. Coğrafi işaretle bunları muhafaza edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Fotoğraf: tarim.com.tr

Belediye Başkanı Elif Köse de maniyenin seralarda yetiştirildiğini, gıda krizinin yaşandığı dönemde kentlerin bölgelerinde kendi ürünlerini yetiştirmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Dağıttıkları 6 bin adet maniye fidesini 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.