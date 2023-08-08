Manisa’da pikabın üzerine kaya düştü: Bir ölü, üç yaralı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde üzerine kaya düşen pikaptaki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre Köprübaşı-Demirci yolunda seyreden Hadi Aslan’ın kullandığı 16 N 6766 plakalı pikabın üzerine Borlu Mahallesi yakınlarında dağdan kaya düştü, pikap şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde pikaptakilerden Mehmet Nuri Dağlı’nın öldüğünü belirledi.
Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.