Manisa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu

Manisa’da, fabrikalara yemek dağıtımı yapan firmanın yemeklerinden zehirlendiğini belirten yaklaşık 350 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

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AA’nın haberine göre Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki fabrikalarda yemekten zehirlendiğini belirten 350 işçi, bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Pek çok işçi ambulanslarla getirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla Saruhanlı Devlet, Merkezefendi Devlet, Şehir ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile özel hastanelerin acil servisine geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29’dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”