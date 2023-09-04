Maltepe’deki orman yangını kontrole alındı

İstanbul Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Zümrütevler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangının çıktığı alanın yakınında bulunan bazı evlerin çatısına sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, helikopter desteğiyle bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Bu arada, yangının çıktığı alanın çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinin çevresine hortumla su sıkarak önlem aldığı görüldü.