Maltalı gazeteciyi öldüren iki kardeşe 40’ar yıl hapis

Yolsuzlukla mücadele eden Daphne Caruana Galizia’nın 2017’de bombalanarak öldürülmesinden beş yıl sonra cinayeti işleyen iki kardeşe 40’ar yıl hapis cezası verildi.

Daphne Caruana Galizia ölümü soruşturulurken ülkenin önde gelen iş adamlarından biri tutuklanmış, vatandaşlar başbakan Joseph Muscat’ın istifasını istemişti, 2019. Fotoğraf: Reuters

Times of Malta’nın haberine göre, Cuma günü Malta’da görülen duruşmanın başlangıcında, failler 59 yaşındaki George Degiorgio ve 57 yaşındaki Alfred Degiorgio, Caruana Galizia’nın Ekim 2017’de evinin yakınından geçerken meydana gelen patlamada ölmesi konusunda suçsuz olduklarını ileri sürmüşlerdi.

George ve Alfred Degiorgio, suçsuz olduklarını iddia ettikten birkaç saat sonra 53 yaşındaki Daphne Caruana Galizia’yı öldürdüklerini itiraf ettiler.

Karardan kısa bir süre sonra Başbakan Robert Abela’nın ofisinin yayınladığı bildiride, “Malta’nın tarihindeki karanlık bir dönemi temsil eden bir davada adaleti sağlamak için ileriye doğru atılmış önemli bir adım” ifadeleri kullanıldı.

Geç gelen bir adalet; yargılama devam ediyor

Öldürülen gazetecinin oğlu Matthew Caruana Galizia gazetecilere verdiği demeçte, “Hüküm giydikleri için rahatladım, şimdi kalan davalarla ilgileneceğiz” diyerek diğer sanıkların yargılanmasına atıfta bulundu. Galizia, annesinin adalete kavuşması için geçen beş yılın ‘çok uzun’ olduğunu aktardı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren iki sanık ayrıca 50 bin avro (900 bin TL) ödemeye mahkum edildi.

Savcılar, kardeşlerin hükümetle bağları olan üst düzey bir Maltalı işadamı tarafından işe alındığını iddia etti. O işadamı hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve ayrıca yargılanacak.

Maltalı gazeteci yolsuzlukla mücadele ediyordu

‘One Woman WikiLeaks’ (Tek Başına WikiLeaks) olarak bilinen, Malta’daki ve yurtdışındaki yolsuzluk ağlarını ortaya çıkaran Daphne Caruana Galizia, hükümeti sert bir şekilde eleştirmesiyle biliniyordu.

Caruana Galizia, öldüğü yıl, dönemin başbakanı Joseph Muscat’ı zenginlerin vergi cennetlerini kullandığını ortaya çıkaran Panama Belgeleri skandalıyla ilişkilendiren iddiaları yayımlayarak etkin bir şekilde erken seçimi tetiklemişti.

Eski Malta başbakanı Joseph Muscat. Fotoğraf: Yara Nardi (Reuters)

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetiyle bağlantılı kişileri koruduğunu söyleyen siyasi muhalefet tarafından yapılan hükümet yolsuzluğu iddialarının ardından Ocak 2020’de başbakanlıktan istifa eden Muscat, suçlanmadı veya mahkum edilmedi.