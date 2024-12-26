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Yaramazlara biraz batar!

Maliye Bakanlığı, 11 bankayı 'piyasa yapıcı' olarak belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 bankayı Ocak-Aralık 2025 döneminde ‘piyasa yapıcı’ olarak belirledi.

Fotoğraf: AA

Bakanlık açıklamasında piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığını hatırlattı.


Buna göre piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen ‘Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi’ gereğince bankalar başvurdu.

Kriterleri karşılayanların Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görüldü.

Uygun görülen bankalar şunlar:

  • Akbank
  • Denizbank
  • HSBC Bank
  • QNB Bank
  • Ziraat Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Garanti Bankası
  • Halk Bankası
  • İş Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Yapı ve Kredi Bankası

Piyasa yapıcı banka

Merkez Bankası’nın sitesindeki bilgiye göre piyasa yapıcıları, devlet iç borçlanma senetlerinin birincil piyasasında talep yaratmak ve ihracı gerçekleştirilen kıymetlerin ikincil piyasada aktif işlem görmesini sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak üzere devlet tarafından seçilen finansal aracılardır.

2025’te sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 20 Aralık 2024’e kadar bakanlığa yazılı başvurması gerekiyordu.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş olması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sunulan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12’nin altında bulunmaması gerekiyor.

Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 15 milyar liranın, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasındaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul’a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın da 40 milyar liranın altında olmaması şartı bulunuyor.

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