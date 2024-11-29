Türkiye'de bankalar 10 ayda 515,6 milyar lira kar etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ekim sonu itibarıyla bankalar 515 milyar 628 milyon lira kar etti.

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BDDK’nın Ekim 2024 dönemine ilişkin ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 333 milyar 810 milyon lira artarak 30 trilyon 884 milyar 697 milyon liraya çıktı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 15 trilyon 143 milyar 376 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 8 milyar 996 milyon lira oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumundaki mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 21,9 artarak 18 trilyon 105 milyar 670 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 23,5 artışla 2 trilyon 659 milyar 831 milyon liraya ulaştı.

Ekim sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 515 milyar 628 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranıysa yüzde 18,09 olarak kayıtlara geçti.