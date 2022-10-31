Malcolm X’i öldürmekle suçlananlara 36 milyon dolar tazminat verilecek

ABD’li siyasetçi ve insan hakları aktivisti Malcolm X’in 1965’teki suikasti nedeniyle hüküm giyen iki Afrikalı-Amerikalı’ya, mahkumiyetlerinin geçen yıl bozulmasının ardından 36 milyon dolar (670 milyon TL) tazminat verileceği açıklandı.

Fotoğraf: Bettmann Archive

Avukat David Shanies, AFP’ye Pazar gecesi e-postayla gönderilen bir bildiride, “Malcolm X cinayetinin trajedisi tüm dünyada hissedildi ve bunun Amerika’da iki masum, genç, siyah adamın mahkumiyetine ve hapsedilmesine yol açması gerçeğiyle bu trajedi daha da arttı” ifadelerini kullandı.

Cinayetle suçlanan iki adam, Muhammed Aziz ve Halil İslam, ilk günden beri cinayeti işlemediklerini söylediler. Evli ve iki çocuk babası 84 yaşındaki Aziz, 20 yılını hapishanede geçirdi ve 36 yıl boyunca şartlı tahliyeli olarak yaşadı.

Muhammed Aziz’in 18 Kasım 2021’deki duruşması. Fotoğraf: Jeenah Moon (Innocence Project)

Aziz 2021 yılında mahkemeye başvurarak 40 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

2009 yılında 74 yaşında vefat eden İslam da 20 yıldan fazla hapis yattı. 1980’lerin ortalarında serbest bırakılsalar da isimleri, neredeyse yarım yüzyıl önce mahkumiyetlerini ‘adaletin başarısızlığı’ olarak nitelendiren New York Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından Kasım 2021’e kadar tam olarak temizlenmedi.

New York şehri 26 milyon, New York eyaleti 10 milyon dolar verecek

New York Times’ın haberine göre, New York şehrinin 84 yaşındaki Aziz ile vefat eden İslam’ın ailesi arasında bölünmesi için 26 milyon dolar tazminat ödeyeceği doğrulandı.

New York eyalet hükümeti de her birine beşer milyon dolar ödeyecek ve toplam 36 milyon dolar tazminat ödenecek.

Malcolm X nasıl öldü?

Yarım yüzyıldan fazla bir süredir inanılan resmi kayıtlara göre siyah milliyetçi grup Nation of Islam’ın (İslam Milleti) üç üyesi, 39 yaşındaki Malcolm X’i Harlem balo salonunun podyumuna konuşmaya çıktığında karısı ve çocuklarının önünde vurdu.

Kesilmiş bir av tüfeği olan bir adam sahneye koştu ve Malcolm’u göğsünden bir kez vurdu. Yarı otomatik tabancalı iki kişi ileri atılarak ona ateş etti. Yakınlardaki bir hastanede 21 kurşun yarasıyla öldüğü açıklandı.

Malcolm X’in Harlem’deki cenazesine önde gelen siyah sivil haklar liderleri ve sokaklarda 30 bin kadar insan katıldı.

Aziz, İslam ve üçüncü zanlı Mücahid Abdül Halim 1966’da mahkum edildi. Ancak, tarihçiler bu teze uzun süredir şüpheyle yaklaşıyorlardı.

Şu anda 81 yaşında olan ve 2010 yılında hapishaneden serbest bırakılan Abdul Halim cinayeti itiraf etti, fakat diğer ikisi masumiyetini korudu.