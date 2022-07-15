Malcolm X suikasti: Haksız yere 20 yıl hapis yatan Muhammed Aziz’den tazminat davası

ABD’de ırkçılığa karşı direnişin önde gelen isimlerinden Malcolm X’i öldürdüğü gerekçesiyle haksız yere hapis yatan Muhammed Aziz (84), New York kentine 40 milyon dolarlık (699 milyon lira) tazminat davası açtı.

Aziz’in aklandığı gün çekilen bir kare. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İnsan hakları savunucusu Malcolm X 1965 yılında uğradığı suikast sonucunda ölmüştü. Bir konuşma yapmak için hazırlanırken üç kişi tarafından vurulmuştu.

Muhammed Aziz, suikasti düzenleyen isimlerden biri olarak tutuklandığında altı çocuk babasıydı ve 26 yaşındaydı. 20 yıl hapis yattıktan sonra 1985’te şartlı tahliye edildi. Aziz’le aynı zamanda tutuklanan Halil İslam da 22 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye edildi; 2009’da hayatını kaybetti.

İki isim de müebbete çarptırılmıştı. İkisi de Malcolm X’in 1964’te yolunu ayırdığı İslam Ulusu’nun üyesiydi. İkili, suikastin düzenlendiği gün olay yerinde olduklarına dair delil olmaması ve tanıkların çelişkili ifadelerine rağmen hüküm giymişti. Olay yerinde yakalanan ve suikasti düzenlediğini itiraf eden Talmadge Hayer de Aziz ve İslam’ın işin içinde olmadığını söylemişti.

2020’de mahkeme kararlarının yeniden gözden geçirilmesi için adım atıldı. ‘Innocence Project’ (Masumiyet Projesi) adlı kar amacı gütmeyen hukukçulardan kurulu organizasyonun temsilcilerinin savcılarla görüşmesinin ardından dosyanın yeniden açılması kararlaştırıldı.

Geçen yıl da savcılık, ‘elde edilen yeni delilleri’ gerekçe göstererek onun suçlu olduğuna dair mahkeme kararının da bozulması için çalışma başlattı.

18 Kasım 2021’de Aziz ve Halil aklandı.

Aziz, kasıt güdülerek hüküm giydiği, yasal süreçte anayasal haklarından mahrum bırakıldığı gerekçesiyle açtığı davada temsil eden David Shanies, ‘‘Muhammed Aziz ve Halil İslam ikisi de haksız yere yıllarca hapis yattılar. Toplam 42 yıl. Adaletin yerini bulması çok gecikti. Halil İslam bugünleri göremeden öldü” dedi.

Shanies, verilen cezaların iptal edilmesinin yeterli olmayacağını, tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl Malcolm X’in kızları da dosyanın yeniden açılmasını talep etmişti.