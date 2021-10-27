Malatya’nın tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesine coğrafi işaret

Malatya’nın tandır ekmeği ve analı-kızlı köftesi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Yeşilyurt Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre, başkan Mehmet Çınar’ın girişimleriyle kurulan Gastronomi Çalışma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda Malatya’nın zengin yemek kültüründe yer alan yöresel lezzetler coğrafi işaretle tescilleniyor.

Belediye ile Yeşilyurt Kent Konseyi’nin işbirliğiyle son olarak Malatya tandır ekmeği ve Malatya analı-kızlı köftesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İki ürün için verilen belgeler, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Çınar’a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, Malatya’da coğrafi işaret tescil belgesi alan 16 yöresel lezzetin altısının Yeşilyurt’ta olduğunu ifade etti.

Belediye olarak yöresel yemeklerin, tatlıların ve meyvelerin koruma altına alınması, Malatya markasıyla dünyanın dört bir tarafına ulaşması ve gelecek kuşaklara taşınması için çalıştıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti:

“Malatya’da tescil belgesi alan 16 üründen altısının Yeşilyurt’ta olması bizim adımıza gurur vesilesidir. Son aldığımız tescil belgelerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sıraya yerleştik. Her alanda olduğu gibi yöresel lezzetlerimizin hak ettiği değere kavuşması için yaptığımız çalışmalarda da bölgemizde öne çıkan bir yerel yönetim olduk. Şu anda tescil sürecinde olan diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret tescil belgelerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz.”