Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın duyurduğuna göre saat 20.01’de Yeşilyurt merkezli meydana gelen deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla doğal SİT derecesi düşürülüp imara açılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisinden çıkarılan Adalar’a yeni imar planı yapıldı.
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, ‘iklim değişikliği’ ve ‘düzensiz göç’ün tartışıldığı kaydedildi.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaştığı rapora göre bölgede yaşayanlar kaderine terk edildi ve unutuldu.