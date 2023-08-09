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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre saat 20.01’de Yeşilyurt merkezli meydana gelen deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.


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