Makas atıp şerit değiştiren sürücülere 35 milyon 307 bin lira ceza

İstanbul’da 1 Ocak-8 Kasım tarihlerindeki denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplam 35 milyon 307 bin 526 lira para cezası kesildi.

AA’nın haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere yönelik denetimlerde uygulanan cezaların bilançosu açıklandı.

Seyir halinde takipli ya da sabit noktalardaki denetimlerde 27 bin 388 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-C maddesi (trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) gereği toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise, yine Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-G maddesi (makas atmak) gereği toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.